Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan, Fatih Stadı’nda kurulan iftar çadırında vatandaşlarla aynı sofrayı paylaştı. İftar öncesinde çadır alanını dolaşan Özarslan, vatandaşlarla sohbet ederek talep ve önerilerini dinledi. İletilen konuları ilgili birim müdürlerine ileten Özarslan, sorunların hızlı şekilde çözülmesi için talimat verdi.

İftar programında konuşan Özarslan, Ramazan ayının dayanışma ve paylaşma ayı olduğuna dikkat çekerek, “Amacımız ramazanın bereketini hemşehrilerimizle paylaşmak ve kimsenin kendini yalnız hissetmediği bir dayanışma ortamı oluşturmak. Fatih Stadı’ndaki iftar çadırımızda vatandaşlarımızla bir araya gelmekten mutluluk duyuyoruz. Rabbim tutulan oruçları ve yapılan ibadetleri kabul etsin” dedi.

Öte yandan Keçiören Belediyesi, ramazan ayı boyunca ilçenin farklı noktalarında kurduğu iftar çadırlarıyla vatandaşları ağırlamaya devam ediyor. İlçe genelinde 18 ayrı noktada kurulan çadırlarda her gün yaklaşık 15 bin kişilik iftar yemeği hazırlanarak vatandaşlara ikram ediliyor.

İftar programına katılan vatandaşlar ise sunulan hizmetlerden memnun olduklarını belirterek belediye ekiplerine teşekkür etti.