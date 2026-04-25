Ankara’nın Keçiören ilçesinde, Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde bulunan Ayser Çalık Ortaokulu’nda yaşanan silahlı saldırıda yaşamını yitiren öğretmen ve öğrenciler anısına mevlit programı gerçekleştirildi. İlçe genelinde düzenlenen programda, hayatını kaybedenler için dualar edilerek anma gerçekleştirildi.

Programa katılan Mesut Özarslan, vatandaşlarla birlikte camilerde düzenlenen mevlitlere iştirak etti. Katılımcılar, saldırıda hayatını kaybeden öğretmen Ayla Kara ve öğrenciler başta olmak üzere tüm şehitler için dua etti.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında düzenlenen etkinlikte, akşam namazının ardından camilerde Kur’an-ı Kerim tilavetleri yapıldı. Program, ilçe genelinde geniş katılımla gerçekleşirken, vatandaşlar duygu dolu anlar yaşadı. Mevlidin ardından cami çıkışlarında lokma tatlısı ve çeşitli ikramlar dağıtıldı.

Birlik ve Dayanışma Mesajı Verildi

Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan yaptığı açıklamada, yaşanan acının derinliğine dikkat çekerek, toplumun bu tür zor zamanlarda kenetlenmesinin önemine vurgu yaptı. Özarslan, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta yaşanan olayların ardından hayatını kaybedenler için Keçiören genelinde dualarda buluştuklarını ifade etti.

Başkan Özarslan, açıklamasında milletçe aynı duygular etrafında birleşildiğini belirterek, edilen duaların kabul olması temennisinde bulundu ve benzer acıların bir daha yaşanmaması dileğini paylaştı.