Ankara’nın Çubuk ilçesinde meydana gelen iki ayrı trafik kazası, gece saatlerinde paniğe neden oldu. Farklı noktalarda yaşanan kazalarda toplam 4 kişi yaralandı.

İlk kaza, Cumhuriyet Mahallesi’ndeki emniyet kavşağında gerçekleşti. H.K. yönetimindeki otomobil ile T.S.S. idaresindeki başka bir araç çarpıştı. Şiddetli çarpışmanın ardından kontrolden çıkan araçlar, trafik ışıklarına çarparak refüjde durabildi.

İkinci kaza park yakınında

İlçede kısa süre sonra ikinci bir kaza daha yaşandı. Aşağı Çavundur Mahallesi’nde, Çubukabad Parkı yakınlarında A.O. ve M.S. yönetimindeki iki otomobil çarpıştı.

Her iki kazada yaralanan sürücüler, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazalarla ilgili inceleme başlatıldı.