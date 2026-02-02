AYDIN’ın Efeler ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan 87 yaşındaki Şükrü Küçük, minibüsün çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Kaza, sabah saat 08.30 sıralarında Denizli-Aydın yolu üzerindeki Serçeköy Kavşağı’nda meydana geldi. Sadi Demiroğlu idaresindeki 09 M 0153 plakalı minibüs, karşıdan karşıya geçmek isteyen Küçük’e çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan yaşlı adam ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Şükrü Küçük, ambulansla hastaneye kaldırıldı ancak doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Minibüs sürücüsü Sadi Demiroğlu gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA