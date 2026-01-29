Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in kendisi hakkında yaptığı açıklamalar nedeniyle Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

Başkan Çerçioğlu, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, Özgür Özel’in şahsını hedef alan ifadelerinin gerçek dışı, mesnetsiz ve iftira niteliği taşıdığını belirtti. Çerçioğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“CHP Genel Başkanı Özgür Özel tarafından şahsımı hedef alan; gerçek dışı, mesnetsiz, iftira niteliği taşıyan ve kamuoyunu yanıltmaya yönelik açıklamalar hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur.”

Çerçioğlu, hukuki, fiili ya da somut bir dayanağı bulunmayan bu açıklamaların kişilik haklarını ihlal ettiğini, kamuoyunu manipüle etmeyi amaçladığını ve kamu düzenine zarar verdiğini savundu. Söz konusu ifadelerin demokratik siyaset anlayışı ve hukuk devleti ilkeleriyle bağdaşmadığını vurguladı.

Kamu görevi yürüttüğünü hatırlatan Özlem Çerçioğlu, şahsına ve temsil ettiği makama yönelik ithamların karşılıksız bırakılmayacağını, iftira, karalama ve itibarsızlaştırma amacı taşıyan tüm girişimlerin yargı mercilerinin takdirine sunulduğunu ifade etti.