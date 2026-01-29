Sanatçı Bülent Ersoy’un daha önce yaptığı, “Aşk istiyorum. Param çok, harcayacak yer arıyorum. Yakışıklı olursa olur. Kime bırakacağım bu kadar parayı?” açıklaması yeniden gündeme gelirken, Diva’nın mal varlığına ilişkin dikkat çeken detaylar da ortaya çıktı.

İstanbul’da 28 Daire

Edinilen bilgilere göre Bülent Ersoy’un İstanbul’da tam 28 dairesi bulunuyor. Sanatçının ayrıca Türkiye’nin farklı şehirlerinde konumlanan 4 adet ultra lüks villaya sahip olduğu öğrenildi.

Denize Sıfır Özel Ada

Bülent Ersoy’un yatırımları yalnızca konutlarla sınırlı değil. Diva’nın Marmaris’te denize sıfır özel bir adası, Fethiye’de ise bir akaryakıt istasyonu olduğu belirtiliyor. Ayrıca İstanbul Fenerbahçe’de özel bir sauna işletmesi de Ersoy’un ticari yatırımları arasında yer alıyor.

60 Milyon Doları Aşan Nakit ve Mücevher

Bodrum, Antalya ve İzmir’de yazlık evleri bulunduğu ifade edilen Bülent Ersoy’un, nakit varlığı ve mücevherlerinin toplam değerinin 60 milyon doların üzerinde olduğu öne sürülüyor.

Ortaya çıkan bu tablo, Türk sanat müziğinin Diva’sı Bülent Ersoy’un, yıllara yayılan başarılı kariyerinin ardından ulaştığı servetin büyüklüğünü gözler önüne serdi.