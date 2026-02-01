Jeffrey Epstein skandalına ilişkin ABD’de kamuoyuna açıklanan yeni belgeler dünya genelinde geniş yankı uyandırırken, tartışma Türkiye’ye de yansıdı. Ünlü şarkıcı Gülben Ergen, Epstein dosyalarında ismi geçtiği iddia edilen Türklerle ilgili güvenilir ve doğrulanmış kaynaklardan açıklama yapılması gerektiğini vurguladı.

Epstein Dosyaları Tartışma Yarattı

ABD’de açıklanan belgelerde, Epstein ile bağlantılı olduğu öne sürülen kişi ve çevrelere dair çeşitli ifadeler yer alıyor. Ancak dosyalarda geçen isimlerin büyük bölümünün tanık beyanları, temas kayıtları ve iddialar kapsamında bulunduğu, bunun doğrudan suç isnadı veya kesin yargı anlamına gelmediği özellikle belirtiliyor. Uzmanlar, bu tür belgelerin hukuki açıdan dikkatle değerlendirilmesi gerektiğine dikkat çekiyor.

Gülben Ergen: “Bu Sadece Magazin Değil, İnsanlık Suçu”

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Gülben Ergen, Epstein dosyalarının yalnızca magazinel bir tartışma olmadığını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

“Epstein dosyasında ismi geçen Türkleri güvenilir kaynaklardan öğrenmek istiyoruz. Dünyanın utancı #Epstein.”

Ergen’in açıklaması kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, kamuoyunda merak ve tartışmayı da yeniden alevlendirdi.

Güvenilir Kaynaklarda Doğrulanmış Türk Vatandaşı Bulunmuyor

Uluslararası saygın medya kuruluşları, resmî mahkeme kayıtları ve yargı belgeleri incelendiğinde, şu ana kadar Epstein dosyalarında suç isnadıyla doğrulanmış herhangi bir Türk vatandaşının bulunduğuna dair net ve güvenilir bir bilgi yer almıyor. Hukukçular, “dosyada ismin geçmesi” ile “hukuken suçlanmak” arasındaki farkın özellikle altının çizilmesi gerektiğini ifade ediyor.

Uzmanlar ayrıca, kamuoyunda oluşabilecek yanlış algıların önüne geçilmesi için yalnızca resmî ve doğrulanmış kaynaklara dayalı bilgilerin dikkate alınması gerektiğini vurguluyor.