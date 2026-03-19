Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamaya göre; Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve Cumhuriyet başsavcılıkları koordinesinde yapılan çalışmalar sonucu 18 ilde operasyonlar düzenlendi. 'Nitelikli dolandırıcılık' ve 'Yasa dışı bahis' suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarda; hesaplarında 5,3 milyar TL işlem hacmi bulunan 118 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin; yasa dışı bahis oynattıkları, suçtan elde edilen paranın nakline aracılık ettikleri ve sosyal medya hesapları üzerinden sahte ilanlarla vatandaşları dolandırdıkları tespit edildi. Şüphelilerden 67'si tutuklandı, 40'ı hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor. (DHA)
18 il merkezli dolandırıcılık ve yasa dışı bahis operasyonu
İÇİŞLERİ Bakanlığı, 18 il merkezli 'Nitelikli dolandırıcılık' ve 'Yasa dışı bahis' suçlarına yönelik jandarma tarafından düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 118 şüpheliden 67'sinin tutukladığını duyurdu.
Kaynak: DHA
Mersin’de kadın cinayeti: 2 çocuk annesi öldürüldü
Orta Doğu’da Alarm: İran’dan Tahliye Çağrısı
Otizmli gençler için yeni bir yaşam alanı
Basın İlan Kurumu’nda Bayram Coşkusu!
Kayıptı… Genç Şair Cemre Nehir Karain’den Acı Haber
Saraçhane’de 19 Mart Mitingi: Polis Müdahalesi, 35 Gözaltı!