İLETİŞİM Başkanı Burhanettin Duran, 'Rize Güneysu'da yapımı tamamlanan Tenzile Erdoğan İlçe Devlet Hastanesi, modern altyapısı ve güçlü donanımıyla yarın açılıyor' dedi.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'Sağlıklı Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda, milletimizin yaşam kalitesini yükseltecek yatırımlara bir yenisi daha ekleniyor. Rize Güneysu'da yapımı tamamlanan Tenzile Erdoğan İlçe Devlet Hastanesi, modern altyapısı ve güçlü donanımıyla yarın açılıyor. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle gerçekleştirilecek açılış töreniyle birlikte, bölgenin sağlık hizmetlerine erişimi kolaylaşacak, nitelikli ve hızlı sağlık hizmeti sunumu daha da güçlenecektir. Bu yatırım, insan odaklı sağlık anlayışımızın somut bir göstergesidir. 100 yatak kapasitesi, 12 poliklinik, hemodiyaliz birimi ve yoğun bakım üniteleri, modern ameliyathanesi ve güçlü teknik altyapısıyla hastane, bölgenin sağlık kapasitesini artıran önemli bir merkez olarak hizmet verecektir. Sağlıkta dönüşümün güçlü adımlarından biri olan bu yatırımın, Güneysu başta olmak üzere tüm bölge halkımıza hayırlı olmasını diliyorum' ifadelerini kullandı. (DHA)