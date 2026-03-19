Üniversite öğrencisi ve genç şair Cemre Nehir Karain’den acı haber geldi. Bir süredir kendisinden haber alınamayan Karain’in hayatını kaybettiği öğrenildi.

İstanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğrencisi olduğu belirtilen 22 yaşındaki Karain’in kaybolmasının ardından arkadaşları ve yakınları sosyal medya üzerinden çağrıda bulunarak bulunması için yardım istemişti. Genç şairin en son Haliç çevresinde görüldüğü ifade edilmişti.

Günler süren arayışın ardından Karain’in yaşamını yitirdiği bilgisi paylaşıldı. Karain’in kitabını yayımlayan yayınevi tarafından yapılan açıklamada, genç şairin 22 yaşında hayatını kaybettiği duyuruldu.

Genç yaşta hayatını kaybeden Karain’in ölümü edebiyat çevrelerinde ve sevenleri arasında üzüntüye neden olurken, olayın nasıl gerçekleştiğine ilişkin net bir bilgi paylaşılmadı. Ölüm nedenine ilişkin resmi açıklamanın yapılması bekleniyor.