İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), hava sıcaklıklarında sert düşüş yaşanacağına dikkat çekerek fırtına, kuvvetli sağanak ve kar yağışı uyarısında bulundu.

AKOM’dan yapılan açıklamada, geçen hafta boyunca 14-18 derece aralığında seyreden bahar havasının, hava sistemindeki değişimle birlikte 7 derece seviyelerine kadar gerilediği belirtildi.

Kuzeyli Rüzgarlar Fırtına Şeklinde Esecek

Açıklamaya göre, akşam saatlerinden itibaren rüzgarın kuzeyli yönlerden kuvvetlenerek zaman zaman fırtına şeklinde saatte 40-75 kilometre hızla esmesi bekleniyor. Gece saatlerine kadar yer yer kuvvetli sağanak geçişleriöngörülürken, yağışların gece saatlerinde etkisini azaltacağı, yarın sabah saatlerinden itibaren ise yeniden etkili olacağı ifade edildi.

Pazartesi Karla Karışık Yağmur ve Kar Bekleniyor

AKOM, pazartesi sabah saatlerinden itibaren İstanbul’u soğuk hava dalgasının etkisi altına alacağını duyurdu. Açıklamada, sıcaklıkların 2-4 derece daha düşerek kış değerlerine gerileyeceği, özellikle Silivri, Çatalca, Arnavutköy, Büyükçekmece ve Başakşehir başta olmak üzere kentin batı kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı görülebileceği belirtildi.

Soğuk ve yağışlı havanın salı sabah saatlerine kadar etkisini sürdüreceği, çarşamba gününden itibaren ise sıcaklıkların yeniden yükselerek 15 derece seviyelerine ulaşmasının beklendiği kaydedildi.

AKOM’dan Vatandaşlara Kritik Uyarı

AKOM, pazar ve pazartesi günleri beklenen kuvvetli sağanak yağışlar ile salı sabahına kadar etkili olması öngörülen kış koşulları nedeniyle vatandaşları uyardı. Açıklamada, su baskını, göllenme, kar yağışı, buzlanma, don ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği vurgulandı.