Olay, cumartesi günü ilçe merkezinde meydana geldi. Ramazan Bayramı alışverişi için çarşıya çıkan Ömriye Ö.’nün içinde yaklaşık 200 bin lira değerinde altın ve bir miktar para bulunan çantası kalabalıkta çalındı. İhbar üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

KILIK DEĞİŞTİREREK İZLERİNİ KAYBETTİRMEYE ÇALIŞTILAR

Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelilerin kadını bir süre takip ettiğini ve dikkat çekmemek için sık sık kılık değiştirdiğini tespit etti. Yapılan çalışmalar sonucu şüphelilerin K.A. (56) ile eşi M.A. (40) olduğu belirlendi.

NAZİLLİ’DE YAKALANDILAR

Şüpheliler, İsabeyli Mahallesi’nde düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. M.A.’nın 13, K.A.’nın ise 8 ayrı suç kaydının bulunduğu öğrenildi. Ancak yapılan aramalarda çalınan altın ve paraya rastlanmadı.

MAHKEME TUTUKLADI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çift, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.