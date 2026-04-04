Söke ilçesine bağlı Sazlı Mahallesi’nde gece saatlerinde etkisini artıran sağanak nedeniyle bir istinat duvarı çöktü. Çökme sonucu park halindeki 2 otomobilde hasar oluştu. Sazlı Mahallesi Muhtarı Hasan Kahraman, son günlerde süren yağışların toprağı yumuşattığını belirterek özellikle yüksek kesimlerde heyelan riskinin arttığına dikkat çekti.

Dereler taşma noktasına geldi

İncirliova ilçesinde de gece boyunca devam eden sağanak, sele neden oldu. Eğrek, Arzular, Beyköy, Arpadere ve Palamut mahallelerinde vatandaşlar zor anlar yaşadı. Yağışla birlikte debisi yükselen dereler taşma noktasına ulaşırken, bazı bölgelerde toprak kaymaları meydana geldi.

Yol çöktü, ulaşım aksadı

Palamut Mahallesi’nde yolun bir kısmı çökerken ulaşımda aksamalar yaşandı. Arzular Mahallesi’nde ise kayan toprak, bir ağacı kökünden sökerek yola sürükledi. Bazı evleri su basarken yollar da zarar gördü.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, su tahliyesi ve yol açma çalışmalarını sürdürürken, yetkililer vatandaşları olası yeni yağışlara karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.