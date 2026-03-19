Burak CAN/KIRIKKALE, (DHA)- RAMAZAN Bayramı tatili öncesinde ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahında yer alan 'kilit kavşak' Kırıkkale'de, bayram yoğunluğu başladı.

Kırıkkale'de 43 ilin geçiş güzergahı üzerinde bulunan Ankara-Kırıkkale kara yolunda, yoğunluk başladı. Kara yolundaki durum nedeniyle araçlar düşük hızlarda ilerliyor. Polis ve jandarma ekipleri, ulaşımın aksamaması için güzergahtaki kavşakların bazılarını dönüşe kapattı. Trafik yoğunluğunun akşam saatlerinde artarak devam etmesi bekleniyor. (DHA)