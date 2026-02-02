Yenimahalle Belediyesi tarafından bu yıl 7’ncisi düzenlenen Tiyatro Festivali, usta oyuncu ve yazar İclal Aydın’ın sahne aldığı “Ama Değil Rağmen” adlı oyunla sanatseverlere unutulmaz bir gece yaşattı. Dört Mevsim Salonu’nda sahnelenen oyuna tiyatroseverler yoğun ilgi gösterdi.

Monodram türündeki ve İclal Aydın’ın kaleme alıp sahneye taşıdığı “Ama Değil Rağmen”, izleyiciyle güçlü bir bağ kurmayı başardı. Sanatçı, Yenimahalle’de geçen çocukluk ve gençlik yıllarını, ardından gelen sunuculuk ve sanat yolculuğunu, samimi ve etkileyici bir anlatımla seyirciyle paylaştı.

Kişisel Anılardan Toplumsal Hafızaya

Yaklaşık 90 dakika süren tek perdelik oyunda, İclal Aydın’ın çalışma odasında geçen yaşam öyküsü; şiir ve müzik eşliğinde sahneye taşındı. İlk bakışta kişisel bir anlatı gibi görünen oyun, ilerleyen dakikalarda toplumsal belleğe ayna tutan sevinçleri, hüzünleri ve ortak yaşanmışlıkları gözler önüne serdi.

İclal Aydın’ın güçlü sahne performansı, izleyicilerden uzun süre alkış alırken, oyun Yenimahalle Tiyatro Festivali’nin en çok ilgi gören etkinlikleri arasında yer aldı.