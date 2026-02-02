Keçiören Belediyesi’nin istihdamı artırmak ve iş arayanlarla işverenleri doğru noktada buluşturmak amacıyla hayata geçirdiği Kariyer Ofisi, 2026 yılına hızlı bir başlangıç yaptı. Vatandaşların mesleki yeterlilikleri ve yetenekleri doğrultusunda iş fırsatlarına erişimini sağlayan Ofis, gerçekleştirdiği eşleştirmelerle çok sayıda kişiyi çalışma hayatına kazandırdı.

İşverenlerin talep ettiği kriterlere göre başvuruları değerlendiren Kariyer Ofisi, geçen yılın aynı dönemine kıyasla başvuru sayısında yüzde 22 oranında artış yakaladı. Yapılan mülakatlar sonucunda ise istihdam edilen kişi sayısında yüzde 32’lik bir yükseliş sağlandı.

Ocak Ayında 41 Kişi İş Sahibi Oldu

Kariyer Ofisi’ne yapılan başvurular, alanında uzman ekipler tarafından titizlikle incelenerek adayların bilgi, beceri ve deneyimlerine göre sınıflandırılıyor. Bu sistem sayesinde iş arayan vatandaşlar, kendilerine en uygun pozisyonlara yönlendiriliyor.

Ocak ayı boyunca 405 kişi Kariyer Ofisi’ne kayıt yaptırırken, bu başvurular arasından 307 aday iş görüşmelerine yönlendirildi. Yapılan mülakatların ardından 41 vatandaş, yetkinliklerine uygun işlerde çalışma imkânı buldu.

“Doğru İşe Doğru İnsan” Vurgusu

Kariyer Ofisi’nin hem işverenler hem de iş arayanlar açısından önemli bir köprü görevi gördüğünü belirten Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan, istihdam sürecine ilişkin değerlendirmesinde şu ifadelere yer verdi:

“Belediyemiz bünyesinde hizmet veren Kariyer Ofisi, adalet, liyakat ve şeffaflık ilkeleriyle hemşehrilerimizi iş dünyasıyla buluşturuyor. Amacımız, vatandaşlarımızın sahip oldukları yetkinliklere uygun işlerde istihdam edilmesini sağlamak ve işverenlerin nitelikli personel ihtiyacını karşılamaktır. Kariyer Ofisi sadece başvuruların alındığı bir merkez değil, güven esasına dayalı bir istihdam noktasıdır. Keçiören’de yaşayan hiçbir vatandaşımızın kendini yalnız hissetmemesi için çalışıyoruz. İşe yerleşen hemşehrilerimize ve istihdama katkı sunan işverenlerimize hayırlı olsun. ‘Doğru işe doğru insan’ anlayışıyla istihdama destek olmaya devam edeceğiz.”