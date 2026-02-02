Ankara Emek ve Demokrasi Güçleri, Migros işçilerinin sürdürdüğü iş bırakma eylemlerine destek vermek amacıyla 2 Şubat’ta Ankara Kızılay’da eylem düzenleyecek. Destek eylemi, saat 18.30’da Ziya Gökalp Caddesi üzerinde bulunan Migros mağazası önünde gerçekleştirilecek.

Migros işçileri, yetersiz ücret zammı ve ağır çalışma koşullarına karşı Türkiye’nin dört bir yanında iş bırakma eylemlerini sürdürürken, emek ve demokrasi örgütlerinden de destek gelmeye devam ediyor.

İşçiler, insanca yaşamaya yetecek ücret ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi talepleri karşılanana kadar eylemlerini sürdüreceklerini belirtiyor.

Muhabir: Melisa Sapaz