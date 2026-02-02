ABD’li milyarder Jeffrey Epstein’a ilişkin dava dosyaları, mahkeme kayıtları ve kamuoyuna yansıyan belgelerde siyaset, iş dünyası ve sanat camiasından çok sayıda ismin adı geçiyor. Hukukçular, dosyalarda ismi geçen kişilerin suçlandığı anlamının çıkarılamayacağını, birçok ismin tanık beyanları, uçuş kayıtları veya sosyal temaslar kapsamında belgelerde yer aldığını vurguluyor.

Belgelerde adı geçen isimler arasında Donald Trump, Elon Musk, Bill Gates, Leonardo DiCaprio, George W. Bush, Bill Clinton, Hillary Clinton, Prince Andrew, Cameron Diaz, Bruce Willis, Kevin Spacey, Harvey Weinstein, Jeffrey Epstein, Mick Jagger, George Lucas, Tony Blair, Mohammed bin Salman, John Kerry, Ted Kennedy, Robert F. Kennedy Jr., Michael Bloomberg, Woody Allen, Alan Dershowitz, Ghislaine Maxwell, Andrew Cuomo, Phil Collins, Larry Summers, Ehud Barak, Chris Tucker, Les Wexner, Leon Black, Glenn Dubin, Jean-Luc Brunel, Peter Mandelson, Lynn Rothschild, Hamad bin Jassim, Abdullah bin Zayed, Saad Hariri, Ahmed Aboul Gheit, Miguel Ángel Moratinos, Minnie Driver, Peter Dalglish, Taieb Fassi-Fihri, Khalid bin Ahmed Al Khalifa, Makhdoom Shah Mahmood ve Henry Odein Ajumogobia yer alıyor.

Jeffrey Epstein, reşit olmayanlara yönelik cinsel istismar suçlamalarıyla yargılandığı süreçte 2019 yılında cezaevinde ölü bulunurken, yakın çevresindeki Ghislaine Maxwell ise insan kaçakçılığı ve çocuk istismarı suçlarından mahkûm edilmişti.