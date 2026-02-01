Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan İran’ın başkenti Tahran’a gitmek üzere havalanan VF183 sefer sayılı Boeing 737 tipi uçak, uçuş sırasında bir yolcunun sağlık sorunu yaşaması üzerine Kırşehir üzerinde acil durum deklare etti.

Uçak Esenboğa’ya Yönlendirildi

Acil durumun ardından uçak, Ankara Esenboğa Havalimanı’na yönlendirildi ve burada sorunsuz bir şekilde iniş yaptı. Rahatsızlanan yolcu, uçak apronda beklerken sağlık ekiplerine teslim edilerek hastaneye kaldırıldı.

Sefer Güvenli Şekilde Tamamlandı

Yolcunun uçaktan tahliye edilmesinin ardından uçak yeniden havalanarak Tahran’a doğru yolculuğuna devam etti. VF183 sefer sayılı uçak, Tahran’a güvenli ve sorunsuz şekilde iniş yaptı.