Türk müziğine Anadolu rock ruhunu kazandıran, sözleriyle toplumsal hafızaya dokunan Barış Manço, ölümünün yıl dönümünde sevenleri tarafından anılıyor. 1 Şubat 1999’da aramızdan ayrılan Manço, yalnızca bir müzisyen değil; aynı zamanda bir kültür elçisi olarak hafızalarda yer etti.

“Dağlar Dağlar”, “Gülpembe”, “Sarı Çizmeli Mehmet Ağa” gibi eserleriyle her kuşağın hayatına dokunan Barış Manço, televizyon programı 7’den 77’ye ile de milyonların gönlünde taht kurdu. Müziğinde sevgi, barış ve kardeşlik mesajlarını öne çıkaran sanatçı, yıllar geçse de etkisini yitirmeyen nadir isimler arasında yer alıyor.

Sevenleri bugün sosyal medyada paylaşımlar yaparak, şarkılarını dinleyerek ve anılarını tazeleyerek Barış Manço’yu saygı ve özlemle anıyor.