Bakan Yerlikaya, operasyonun detaylarını X hesabı üzerinden paylaştı. Yerlikaya, “Uyuşturucu Madde Ticaretiyle Mücadele” kapsamında gerçekleştirilen operasyonda, uyuşturucu madde sevkiyatı yapan bir tırın durdurulduğunu ve 2 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Açıklamaya göre operasyon, Şırnak Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütüldü.

Uyuşturucuyla mücadelenin yalnızca bir iç güvenlik meselesi olmadığını vurgulayan Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı:

“Uyuşturucuyla mücadele, yalnızca bir ‘iç güvenlik meselesi’ değildir; bu mücadele, ‘küresel bir güvenlik’ mücadelesidir. Biz, uyuşturucuya topyekün savaş açtık. Bu savaşı da, sadece ülkemiz adına değil, insanlık adına sürdürüyoruz.”