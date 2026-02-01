Bakan Yerlikaya, operasyonun detaylarını X hesabı üzerinden paylaştı. Yerlikaya, “Uyuşturucu Madde Ticaretiyle Mücadele” kapsamında gerçekleştirilen operasyonda, uyuşturucu madde sevkiyatı yapan bir tırın durdurulduğunu ve 2 şüphelinin yakalandığını bildirdi.
Açıklamaya göre operasyon, Şırnak Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütüldü.
“Uyuşturucuya topyekün savaş açtık”
Uyuşturucuyla mücadelenin yalnızca bir iç güvenlik meselesi olmadığını vurgulayan Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı:
“Uyuşturucuyla mücadele, yalnızca bir ‘iç güvenlik meselesi’ değildir; bu mücadele, ‘küresel bir güvenlik’ mücadelesidir. Biz, uyuşturucuya topyekün savaş açtık. Bu savaşı da, sadece ülkemiz adına değil, insanlık adına sürdürüyoruz.”
Bakan Yerlikaya, başarılı operasyonda görev alan Emniyet Müdürlüğü ekiplerini ve emeği geçenleri tebrik etti.
Şırnak’ta “Uyuşturucu Madde Ticaretiyle Mücadele” kapsamında düzenlenen operasyonumuzda; 142 kg Metamfetamin uyuşturucu maddesi ele geçirdik❗️February 1, 2026
Şırnak Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu; uyuşturucu madde sevkiyatı… pic.twitter.com/pNpQ8v9L4C