ABD’nin küresel enerji politikaları kapsamında Venezuela petrolünün yönlendirilmesine ilişkin konuşan Trump,

“Hindistan geliyor ve İran’dan almak yerine Venezuela’dan petrol satın alacak” dedi. Trump, bu konuda bir “anlaşma konseptinin” halihazırda oluşturulduğunu ifade etti.

Trump, Venezuela petrolü konusunda Çin’e de kapının açık olduğunu belirtti.

Küba ve ambargo açıklaması

Küba ile görüşmelere başladıklarını söyleyen Trump, Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum’un, Küba’ya yönelik ambargonun insani krizi tetikleyebileceği yönündeki uyarısına da yanıt verdi.

Trump,

“İnsani kriz olması gerekmiyor. Bence onlar bize gelecek ve anlaşma yapmak isteyecekler. Böylece Küba yeniden özgür olacak” ifadelerini kullandı.

İran mesajı: “Bizimle ciddi şekilde görüşüyorlar”

İran konusunda nihai bir karar alıp almadığı sorulan Trump, bölgede güçlü askeri unsurların bulunduğunu vurguladı.

“Bunu kesin olarak söyleyemem ancak o yöne doğru ilerleyen çok büyük ve güçlü gemilerimiz var. Umarım kabul edilebilir bir şey üzerinde müzakere ederler” diyen Trump, İran’ın nükleer silah edinmemesi gerektiğini söyledi.

Trump,

“Nükleer silahların olmadığı, herkes için tatmin edici bir müzakere anlaşması yapılabilir. Bunu yapmaları gerekir. Bizimle görüşüyorlar, ciddi şekilde bizimle görüşüyorlar” değerlendirmesinde bulundu.