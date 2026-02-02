Küresel piyasalar, ABD’de hükümetin kısmi olarak yeniden kapanmasının yarattığı belirsizlik, yatırımcıların kâr realizasyonu ve nakde yönelme eğilimi ile haftaya negatif başladı. Varlık fiyatlarında görülen geri çekilmelerde, bugün dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri belirleyici olacak.

ABD’de Kısmi Kapanma Belirsizliği Sürüyor

ABD’de bütçe paketi üzerinde kapsamlı bir uzlaşı sağlanamaması, hükümetin kısmi olarak kapanmasına yol açtı. Kapanmanın kısa sürebileceğine yönelik beklentiler risk algısını bir miktar azaltırken, Temsilciler Meclisi’nin bugün yeniden toplanması bekleniyor.

Öte yandan, ABD Başkanı Donald Trump’ın, ABD Merkez Bankası (Fed) başkanlığına aday gösterdiği Kevin Warsh’ın agresif faiz indirimlerinden kaçınacağı yönündeki beklentiler piyasalarda yakından izleniyor. Fed yetkililerinden gelen ayrışan sözlü yönlendirmeler, belirsizlik algısını artırarak yatırımcıların daha temkinli pozisyon almasına neden oluyor.

Trump, Warsh’ın faiz indirimi konusunda herhangi bir taahhütte bulunmadığını ancak faizlerin düşmesini istediğini ifade etti.

Fed Yetkililerinden Karışık Mesajlar

Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller, iş gücü piyasasını desteklemek ve olası bir bozulmayı önlemek amacıyla 25 baz puanlık faiz indirimi yönünde oy kullandığını açıkladı.

St. Louis Fed Başkanı Alberto Musalem ise enflasyonun hedefin üzerinde seyrettiğini vurgulayarak, mevcut koşullarda politika faizinin gevşetilmesinin uygun olmayacağını belirtti.

ABD’de cuma günü açıklanan Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verisinin beklentileri aşması, enflasyonist baskıların sürebileceğine yönelik endişeleri güçlendirdi. Bu gelişme, Fed’in faiz indiriminde acele etmeyeceği beklentilerini pekiştirdi. Para piyasalarındaki fiyatlamalar, haziran ayına kadar faiz indirimi olasılığının zayıfladığını gösteriyor.

Bu hafta açıklanacak tarım dışı istihdam verisi, ABD iş gücü piyasasının görünümüne ilişkin önemli ipuçları sunacak.

Dolar Güçleniyor, Kıymetli Metaller Sert Geriledi

Kevin Warsh’ın Fed başkanlığına aday gösterilmesiyle birlikte dolar endeksindeki toparlanma hız kazandı. Doların güçlenmesi, altın ve gümüş üzerinde sert satış baskısına yol açtı.

Altının ons fiyatı cuma günü yüzde 10,1 düşüşle 4.849 dolara, gümüşün ons fiyatı ise yüzde 29 kayıpla 83,3 dolara geriledi. Haftanın ilk işlem gününde de düşüş süren altın 4.573 dolar, gümüş ise 75 dolar seviyelerinde işlem görüyor.

Analistler, Chicago Mercantile Exchange’in (CME) teminat gereksinimlerini agresif şekilde artırmasının, kıymetli metallerdeki satışları hızlandırdığını belirtti.

Tahvil, Petrol ve Endeksler

ABD’nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,24 seviyesinde yatay seyrini korurken, dolar endeksi haftaya yüzde 0,1 artışla 97,1 seviyesinden başladı.

Brent petrolün varil fiyatı yüzde 6,2 düşüşle 65,4 dolar seviyesine gerilerken, ABD endeks vadeli kontratları da haftaya negatif başladı.

Avrupa Borsaları Pozitif Ayrıştı

Avrupa borsaları cuma günü alıcılı bir seyir izledi. Bu hafta Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve İngiltere Merkez Bankası (BoE) faiz kararları yatırımcıların odağında olacak.

Piyasa beklentileri, her iki merkez bankasının da faizleri sabit bırakacağı yönünde şekillenirken, açıklanacak metinlerde geleceğe dair sinyaller aranacak.

Almanya ekonomisi 2025’in dördüncü çeyreğinde yüzde 0,3 büyüyerek beklentileri aştı. Ülkede yıllık enflasyon ise ocak ayında yüzde 2,1’e yükseldi.

Bu gelişmelerle İngiltere’de FTSE 100 yüzde 0,51, Fransa’da CAC 40 yüzde 0,68, Almanya’da DAX 40 yüzde 0,94 ve İtalya’da FTSE MIB 30 yüzde 1 değer kazandı.

Asya Piyasalarında Satıcılı Seyir

Asya borsalarında haftanın ilk işlem gününde negatif bir görünüm öne çıktı. Teknoloji ve yapay zeka hisselerine yönelik temkinli duruş ile Fed politikalarına ilişkin beklentiler fiyatlamalarda etkili oldu.

Japonya’da Nikkei 225 yüzde 0,6, Güney Kore’de Kospi yüzde 3,5, Hong Kong’da Hang Seng yüzde 2,4 ve Çin’de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,3 geriledi.

Borsa İstanbul Rekor Seviyede Kapandı

Borsa İstanbul’da cuma günü alış ağırlıklı bir seyir izlendi. BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,05 artışla 13.838,29 puan ile rekor seviyeden tamamladı.

VİOP’ta BIST 30 endeksine dayalı şubat vadeli kontrat ise akşam seansında yüzde 0,5 düşüşle 15.373 puan seviyesinde kapandı.

Dolar/TL, haftaya 43,50 seviyesinin hemen üzerinde başladı.

Analistler, BIST 100 endeksinde 13.900 ve 14.000 puanın direnç, 13.700 ve 13.600 puanın destek konumunda olduğunu belirtiyor.

Bugün Takip Edilecek Veriler

10.00 Türkiye – İSO imalat sanayi PMI

10.00 Almanya – Perakende satışlar

11.55 Almanya – İmalat sanayi PMI

12.00 Avro Bölgesi – İmalat sanayi PMI

12.30 İngiltere – İmalat sanayi PMI

17.45 ABD – İmalat sanayi PMI

18.00 ABD – ISM imalat sanayi PMI