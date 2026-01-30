TÜRK-İŞ’in Ocak 2026 araştırmasına göre, Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin açlık sınırı 31.224 TL, yoksulluk sınırı 101.706 TL oldu, bekâr çalışan yaşam maliyeti 40.541 TL olarak hesaplandı.

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ), çalışanların geçim koşullarını ölçen “Ocak 2026 Açlık ve Yoksulluk Sınırı” araştırmasının sonuçlarını açıkladı. Araştırmaya göre, başkent Ankara’da dört kişilik bir ailenin sadece sağlıklı ve dengeli beslenmesi için gerekli aylık gıda harcaması 31.224 TL’ye yükseldi. Gıda harcamalarına ek olarak konut, ulaşım, eğitim, sağlık ve diğer temel ihtiyaçlar dahil edildiğinde yoksulluk sınırı 101.706 TL olarak belirlendi. Bekâr bir çalışanın insan onuruna uygun bir yaşam sürdürebilmesi için gereken aylık toplam maliyet de 40.541 TL’ye ulaştı. TÜRK-İŞ verileri, mutfak enflasyonunun devam ettiğini ve ücretlerle temel yaşam maliyetleri arasındaki farkın açılmaya devam ettiğini gösteriyor.