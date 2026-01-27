Türkiye İşçi Partisi (TİP) İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, çözüm sürecine ilişkin Meclis bünyesinde kurulan komisyonun başkanlığına yazılı bir çağrı metni iletti. Şık, bölgede ve ülkede yaşanan son gelişmelerin kaygı verici olduğunu belirterek, Meclis'in bu duruma kayıtsız kalmaması gerektiğini vurguladı.

İşte açıklamanın tamamı:

"Türkiye İşçi Partisi olarak barış, demokrasi ve eşit yurttaşlık temelinde Kürt Sorunu’nun çözümü için taşıdığımız sorumlulukla içinde yer aldığımız Komisyon’un son günlerde yaşanan kaygı verici gelişmelere ve provokasyon girişimlerine kayıtsız kalması kabul edilemez niteliktedir.

Bölgemizde ve ülkemizde barışın, kardeşliğin, laikliğin, eşitliğin ve özgürlüğün sesinin yükselmesi gerekmekteyken Suriye’deki kanlı saldırı ve katliam girişimleri; Nusaybin sınır hattında bayrak indirilmesi, Mersin’de bir Kürt gencinin rastgele açılan ateşle öldürülmesi ve Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğüne saldırı girişimi gibi provokatif gelişmelere yol açmıştır. Bu tehlikeli gelişmeler yaşanırken Komisyon sessiz kalmamalı ve üzerine düşeni yapmalıdır.

Anılan nedenlerle Komisyon’un ivedi olarak bölgemizde ve ülkemizde yaşanan gelişmeleri değerlendirmek üzere olağanüstü gündemli olarak toplanması gerekmektedir. Olağanüstü gündemli toplantıya gerekli aktarımları yapmak üzere ilgili kişi ve kurumlar davet edilmeli, kaygı verici gelişmelerin ve provokasyon girişimlerinin önlenmesi için Komisyon sağduyu çağrısında bulunmalı ve ortak bir tutum geliştirmelidir. Komisyon, sürüncemede bırakılan raporunu derhal tamamlayarak gerekli yasal adımların atılması için azami çaba göstermelidir. Tüm bu taleplerin karşılanması amacıyla TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş taşıdığı sıfatın sorumluluğu ve “Komisyon Çalışma Usul ve Esasları”nın 5. maddesi uyarınca derhal olağanüstü gündem ile Komisyon’u toplantıya çağırmalıdır."