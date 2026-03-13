Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, aşhanede kullanıldığı iddia edilen at etine ilişkin açıklamalarda bulundu. Başkan Seçer, iddiaların 4 Şubat tarihinde yaşandığını hatırlatarak, konunun ramazan ayında gündeme getirilmesini manidar bulduğunu ifade etti. Seçer, olayın siyasi malzeme haline dönüştürülmeye çalışıldığını ve belediye olarak toplumsal infiallere yol açacak söylemlerden kaçındıklarını söyledi.
“Et teslimleri resmi denetim altında gerçekleşiyor”
Seçer, Mersin Büyükşehir Belediyesi Aşhanesi’nin yılda yaklaşık 170 ton et kullandığını belirterek, et alımının açık ihale ile yapıldığını ve tüm sürecin yasal çerçevede ilerlediğini vurguladı:
Aşhaneye gelen etler, yetkili gıda mühendisi ve sorumlu nezaretinde teslim alınıyor.
Et alımları, Tarım İlçe Müdürlüğü mezbaha sorumlusu ve veteriner hekim gözetiminde gerçekleşiyor.
Mezbahada kesilen hayvanlar resmi prosedürlere uygun şekilde onaylandıktan sonra aşhaneye geliyor.
Seçer, “Bu etler sadece bizim aşhaneye gelmiyor. Sizlerin evine de geliyor. Biz etleri teslim alırken, kamera eşliğinde teslim alıyoruz. Mezbaha kesim raporunu alıyoruz ve bu doğrultuda eti kabul ediyoruz. Burada mağdur biziz” dedi.
“Ek denetime başvurduk”
Başkan, tespitlerin ardından belediye olarak resmi sürecin dışında ek denetimlere de başvurduklarını açıkladı:
Her gelen partinin numunesi alınarak Tarım ve Orman Bakanlığı Mersin Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü’ne gönderiliyor.
Analiz sonuçlarına göre herhangi bir problem yoksa et kabul ediliyor.
Seçer, sürecin şeffaf ve mevzuata uygun olarak yürütüldüğünü vurguladı.