Türkiye Kadın Millî Basketbol Takımı, FIBA 2026 Kadınlar Basketbol Dünya Kupası Elemeleri C Grubu’ndaki üçüncü maçında yarın Japonya ile karşılaşacak.
Basketbol Gelişim Merkezi’nde oynanacak mücadele saat 20.30’da başlayacak.
Milliler, C Grubu’nda oynadığı ilk iki maçta 1 galibiyet ve 1 mağlubiyet alarak yoluna devam ediyor. Rakip Japonya ise grupta oynadığı iki karşılaşmadan da mağlubiyetle ayrıldı.
Grupta diğer maçlar da oynanacak
C Grubu’nda yarın ayrıca iki karşılaşma daha oynanacak. Program şöyle:
Avustralya – Macaristan (14.30)
Arjantin – Kanada (17.30)
Ay-yıldızlı ekip, Japonya karşısında kazanarak grupta avantaj yakalamayı hedefliyor.
Kaynak: AA