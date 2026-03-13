Türkiye Kadın Millî Basketbol Takımı, FIBA 2026 Kadınlar Basketbol Dünya Kupası Elemeleri C Grubu’ndaki üçüncü maçında yarın Japonya ile karşılaşacak.

Basketbol Gelişim Merkezi’nde oynanacak mücadele saat 20.30’da başlayacak.

Milliler, C Grubu’nda oynadığı ilk iki maçta 1 galibiyet ve 1 mağlubiyet alarak yoluna devam ediyor. Rakip Japonya ise grupta oynadığı iki karşılaşmadan da mağlubiyetle ayrıldı.

Grupta diğer maçlar da oynanacak

C Grubu’nda yarın ayrıca iki karşılaşma daha oynanacak. Program şöyle:

Avustralya – Macaristan (14.30)

Arjantin – Kanada (17.30)

Ay-yıldızlı ekip, Japonya karşısında kazanarak grupta avantaj yakalamayı hedefliyor.