Türkiye Kadın Millî Basketbol Takımı, FIBA 2026 Kadınlar Basketbol Dünya Kupası Elemeleri C Grubu’ndaki üçüncü maçında yarın Japonya ile karşılaşacak.

Basketbol Gelişim Merkezi’nde oynanacak mücadele saat 20.30’da başlayacak.

Milliler, C Grubu’nda oynadığı ilk iki maçta 1 galibiyet ve 1 mağlubiyet alarak yoluna devam ediyor. Rakip Japonya ise grupta oynadığı iki karşılaşmadan da mağlubiyetle ayrıldı.

Grupta diğer maçlar da oynanacak

C Grubu’nda yarın ayrıca iki karşılaşma daha oynanacak. Program şöyle:

Anadolu Efes, Bayern Münih’i Son Saniyede Geçti
İçeriği Görüntüle

  • Avustralya – Macaristan (14.30)

  • Arjantin – Kanada (17.30)

Ay-yıldızlı ekip, Japonya karşısında kazanarak grupta avantaj yakalamayı hedefliyor.

Kaynak: AA