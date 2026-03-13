İzmir’in Buca ilçesinde kumpir yedikten iki gün sonra gıda zehirlenmesi nedeniyle hayatını kaybeden Servet Polat’ın ölümüyle ilgili davada yeni bir gelişme yaşandı. Olayla ilgili tutuklu yargılanan işletme sahibi Neslihan Demircan, mahkeme kararıyla tahliye edildi.

Kumpir yedikten sonra rahatsızlandılar

Olay, 28 Aralık 2024’te Buca ilçesi Efeler Mahallesi’nde meydana geldi. Servet Polat, kızı Bahar Zeyrek ve torunu Gökhan Zeyrek (11) ile birlikte bir işletmede kumpir yedi. Yemekten sonra kusma ve ishal şikayetleri yaşayan aile, Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne başvurdu. Tedavilerinin ardından taburcu edilen Polat, 30 Aralık günü saat 04.00 sıralarında evinde ölü bulundu.

Olayın ardından soruşturma başlatan İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, işletme sahibi Neslihan Demircan’ı gözaltına aldı. Demircan, “taksirle ölüme neden olma” suçlamasıyla tutuklandı. Aynı işletmede kumpir yedikten sonra rahatsızlandıklarını belirten 4 kişi de şikayetçi oldu.

Kumpir numunesinde salmonella tespit edildi

Soruşturma kapsamında hazırlanan raporlarda, Adli Tıp Kurumu tarafından yapılan incelemelerde Polat’ın ölümünün gıda zehirlenmesi sonucu meydana geldiği belirtildi. Ayrıca Tarım ve Orman Bakanlığı İzmir Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü’nün analizlerinde alınan kumpir numunesinde salmonella bakterisi tespit edildi.

Eşi hakkında da dava açıldı

Toplanan deliller doğrultusunda işletme sahibi Neslihan Demircan hakkında “taksirle ölüme neden olma” suçundan 15 yıla kadar, “bozulmuş veya değiştirilmiş gıda ticareti” suçundan ise 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Yargılama sürerken, işletmede birlikte çalıştıkları eşi Coşkun Demircan hakkında da suç duyurusunda bulunuldu. Hazırlanan iddianamede Coşkun Demircan için de aynı suçlardan toplamda 20 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Mahkeme tahliye kararı verdi

İzmir 17. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada savunma yapan sanık Neslihan Demircan, eşinin kendisine yardımcı olduğunu belirterek tahliye talebinde bulundu.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığın yurt dışına çıkış yasağı uygulanarak tahliye edilmesine, eşi hakkında açılan davanın birleştirme sonucunun beklenmesine ve eksiklerin tamamlanmasına hükmetti. Duruşma 3 Temmuz tarihine ertelendi.