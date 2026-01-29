ABB tarafından düzenlenen “Gençlerin Gündemi Söz Gençlikte, Başkan Yanında” programında gençlerle bir araya gelen Mansur Yavaş, katılımcı demokrasi, eğitim, sosyal yaşam ve şehircilik başlıklarında gençlerin görüşlerini dinledi. Programda gençlerin gündeme getirdiği konulara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Yavaş, gençlerin kent yönetimine doğrudan katkı sunmasının önemini vurguladı.

Gençler şehir yönetiminde söz sahibi olacak

Gençlerin görüş ve ihtiyaçlarını Kent Konseyi ve Gençlik Meclisi aracılığıyla ele aldıklarını belirten Yavaş, bu yapılar sayesinde farklı yaşam biçimlerine ve siyasi görüşlere sahip vatandaşların düşüncelerinin karar süreçlerine yansıtıldığını söyledi. Kent Konseyi’nin kapsayıcı bir anlayışla oluşturulduğunu ifade eden Yavaş, kimseyi ayırmadan mahallelerin ihtiyaçlarına göre çözüm üretmeye çalıştıklarını dile getirdi.

Ankara genelinde binlerce toplantı gerçekleştirildiğini aktaran Yavaş, gençlerin katılımının artırılması gerektiğine dikkat çekti. Bazı üniversitelerin öğrencilerin meclislere katılımını sınırlandırdığını belirten Yavaş, her üniversitenin ve her öğrencinin farklı beklentileri olduğunu, bu nedenle rektörlerle görüşmeler yapıldığını ancak bazı üniversite yönetimlerinden yeterli destek alınamadığını ifade etti.

Gençlerin şehir yönetimindeki rolüne özel vurgu yapan Yavaş, “Ben onların yaşında değilim; gördüklerini, hissettiklerini ve ihtiyaçlarını ancak Gençlik Meclisi aracılığıyla anlayabiliyorum. Taleplerini değerlendiriyor, belediye meclisinde oy birliğiyle karar alıyor ve hayata geçiriyoruz. Gençlerin katılımı olmadan bu sorunları fark etmemiz mümkün değil” dedi.

Yavaş’tan metro ve adalet vurgusu

Teknolojiyle büyüyen gençlerin dünyaya daha hızlı eriştiğini söyleyen Yavaş, bu durumun yerel yönetimler için önemli bir avantaj olduğuna işaret ederek, “Bu nedenle onların bakış açısına ve fikirlerine her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var. Gençlerin yol göstericiliğiyle, hem kenti hem de siyaseti gençleştirebileceğimize inanıyorum” şeklinde konuştu.

Programda ulaşım yatırımlarına da değinen ABB Başkanı, Esenboğa Metrosu sürecinde yaşanan bürokratik engellere dikkat çekti. Büyük ölçekli yatırımlar için borçlanma ve izin süreçlerinin merkezi yönetime bağlı olduğunu belirten Yavaş, “Meclisten borçlanma ve hükümetten izin alma süreçlerinde artık birçok yatırımı yaparken izin almak zorundayız; tüm bunlar Cumhurbaşkanının iznine bağlı. Biz ise bir süreliğine kendi yetkimizle rahat bir şekilde çalışabiliyoruz. Görev sürem boyunca Ovacık’ta metroyu yapmak istiyoruz” dedi.

Hukuk sistemi ve adalet vurgusu da yapan Yavaş, toplumun en temel beklentilerinden birinin adil ve güvenilir bir hukuk düzeni olduğunu söyledi. Özellikle hukuk eğitimi alan gençlere çağrıda bulunan Yavaş, “İnsanlar, gerçekten adil bir hukuk sistemi içinde yaşamak istiyor. Bunu kuramazsak iktidarın değişmesini de hiçbir anlamı yok. Bu nedenle özellikle hukuk okuyan gençlerin bu konuya eğilmeleri gerekiyor; umarım onlar başaracaklar” ifadelerini kullandı.

Hakimlerin tarafsız ve bağımsız olması gerektiğini vurgulayan Yavaş, adalet duygusunun davranışlarla da hissettirilmesi gerektiğini belirterek, “Hakimler tarafsız ve bağımsız olmalı ve hareketleriyle bunu hissettirmeliler; bir tarafın lehine hareket etmediklerini göstermek de kuralların bir parçasıdır” dedi. Sosyal medyanın hukuk algısı üzerindeki etkisine de değinen Yavaş, gençlerle birlikte adalet anlayışının yeniden inşa edilebileceğine dair umutlu olduğunu söyledi.

