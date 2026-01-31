Al Jazeera’nın aktardığı bilgilere göre, Amerika Birleşik Devletleri’nin İran’a yönelik olası bir saldırıyı pazar sabahı gerçekleştirmeyi planladığı ve bu durumu bölgedeki müttefiklerine önceden bildirdiği öne sürüldü.

Haberde, ABD yönetiminin saldırı planına ilişkin detayları bölgedeki bazı ülkelerle paylaştığı belirtilirken, Washington’dan konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Gelişmenin, Orta Doğu’da zaten yüksek seyreden tansiyonu daha da artırabileceği ifade ediliyor.

İran tarafından da iddiaya ilişkin henüz resmi bir değerlendirme gelmedi.