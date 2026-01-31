ABD Savunma Bakanlığı'na bağlı Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansı'ndan (DSCA) yapılan açıklamalarda, İsrail hükümetinin talebi üzerine dört ayrı askeri satış paketine onay verildiği ve Kongre'ye gerekli bildirimlerin yapıldığı duyuruldu. Söz konusu satışların toplam değeri yaklaşık 6,7 milyar doları buluyor.

Onaylanan paketler arasındaki en büyük kalemi, 3,8 milyar dolar bedelle 30 adet 'AH-64E' Apache saldırı helikopteri oluşturuyor. Bu satış; motorlar, radar sistemleri, gece görüş sensörleri ve yüzlerce eğitim füzesini de kapsıyor. Paketteki ikinci büyük satış ise 1,98 milyar dolar değerindeki Müşterek Hafif Taktik Araçlar (JLTV) oldu. İsrail, bu kapsamda farklı konfigürasyonlarda toplam 3 bin 250 adet JLTV, silah istasyonları ve römorklar tedarik edecek.

Onaylanan bir diğer kalem, 740 milyon dolar değerindeki 'Namer' zırhlı personel taşıyıcıları için güç paketleri oldu. Bu satış; motorlar, şanzıman sistemleri ve entegre lojistik destek hizmetlerini kapsıyor. Listeye eklenen son kalem ise 150 milyon dolar tahmini bedelle 'AW119Kx' tipi hafif genel maksat helikopterleri oldu. Paket içeriğinde helikopterlerin yanı sıra yer destek teçhizatı, yedek parça ve personel eğitimi de yer alıyor.