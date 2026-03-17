Nairobi’de kontrollü yıkımı planlanan bir binanın çökmesi faciaya yol açtı. Olayda 4 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralandı.

Yetkililerden yapılan açıklamaya göre, yıkım çalışmaları sırasında bina aniden çöktü ve çevrede bulunan kişiler enkaz altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda arama kurtarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Arama Kurtarma Çalışmaları Sürüyor

Ekiplerin enkaz altında kalanlara ulaşmak için çalışmalarını sürdürdüğü belirtilirken, yaralıların hastanelere kaldırıldığı ve tedavi altına alındığı ifade edildi.

Olayın ardından bölgede güvenlik önlemleri artırılırken, çökme nedenine ilişkin inceleme başlatıldığı kaydedildi.