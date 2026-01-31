Sosyal medyada paylaşılan “21 ilde kenevir ekimine izin verildi, ürünler eczanede satılacak” iddiası tartışma yarattı. Paylaşımın ardından çok sayıda kullanıcı bunun “yalan haber” olduğunu savundu. Ancak konuya ilişkin gerçekler, Resmi Gazete’de yayımlanan düzenlemelerde yer alıyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan ve yürürlüğe giren düzenlemeye göre, lif, sap ve tohum amacıyla endüstriyel kenevir üretimine 21 ilde izin verildi. Söz konusu üretim, tamamen devlet kontrolünde ve belirli şartlara bağlı olarak yapılacak.

Yetkililer, bu iznin uyuşturucu amaçlı kenevir ya da esrar üretimi anlamına gelmediğini vurguluyor. Üretim izni verilen kenevir türleri; tekstil, sanayi, gıda ve sağlık alanlarında kullanılan, THC oranı çok düşük endüstriyel çeşitlerle sınırlı.

Paylaşımlarda yer alan “ürünler eczanede satılacak” ifadesi ise kamuoyunda yanlış algıya neden oldu. Mevzuata göre yalnızca Sağlık Bakanlığı onaylı, tıbbi amaçlı ve THC oranı kontrol altında olan kenevir türevli ürünler eczanelerde satılabilecek. Bu satışlar da reçete ve takip sistemi ile sınırlandırılacak.

Yetkililer ayrıca, esrarın keyif amaçlı kullanımının ve satışının Türkiye’de hâlen suç olduğunu ve bu konuda herhangi bir serbestleşme bulunmadığını net bir şekilde ifade ediyor.