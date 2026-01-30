Türkiye’nin bilimsel vizyonuna yön veren öncü kurumlardan biri olan Başkent Üniversitesi, bilgi üretimini teknolojiye ve toplumsal faydaya dönüştürme konusundaki kararlılığını bir kez daha uluslararası alanda tescilletti.

Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından düzenlenen ISIF’25 - Uluslararası Buluş Fuarları'nda Başkent Üniversitesi öğretim üyeleri ve araştırmacıları; Altın, Gümüş, Bronz Madalya ve Teşekkür Belgeleri ile ödüllendirilerek büyük bir gurura imza attı.

KAZANANLARA ÖDÜLLERİ VERİLDİ

Türkpatent ISIF’25 Buluş ve Patent kapsamındaki ödüller, Başkent Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen görkemli bir törenle sahiplerini buldu. Patent başvurusunda bulunan akademisyenlerin ödüllerini aldığı törende, Başkent Üniversitesi Kurucusu Prof. Dr. Mehmet Haberal, Rektör Prof. Dr. Hakan Özkardeş, bir önceki rektör Prof.Dr. Kenan Araz ve çok sayıda bilim insanı hazır bulundu.

Prof. Dr. Haberal, törende yaptığı konuşmada “İnsan, her şartta ‘Daha iyisini nasıl yapabilirim?’ diye çaba göstermelidir. Daha çok araştırmalı, daha çok çalışmalıyız. Başkent Üniversitesi'nde yapılamayacak çok az şey vardır. Araştırmasız üniversiteler meyvesiz ağaca benzer.

Patent almak, yalnızca bir buluşun tescillenmesi değil, aynı zamanda uzun ve titiz bir sürecin başarıyla tamamlanması anlamına gelir. Bu süreç; teknik özgünlük, bilimsel yeterlilik, etik sorumluluk ve kararlı bir takip süreci gerektirir. Her patent, bir bilimsel zafer; her ödül ise bir akademik onur nişanesi olarak addedilmelidir. ISIF ödülleri, bu anlamda Başkent Üniversitesi’nin hem bireysel hem kurumsal başarısının uluslararası alanda tescillenmesi anlamına gelmektedir.” diye konuştu.