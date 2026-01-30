Gaziantep Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü öğrencisi Mehmet Gürsoylu, eğitim hayatı boyunca karşılaştığını iddia ettiği mobbing ve akademik baskılara dikkat çekmek amacıyla uzun soluklu bir yürüyüş başlattı. Eskişehir’den yola çıkan Gürsoylu’nun yaklaşık 930 kilometrelik mesafeyi yürüyerek Gaziantep’e ulaşmayı hedef aldı.

Gazetemize ulaşan Gürsoylu, bazı derslerde hak etmedikleri halde düşük not verildiğini, mezuniyet süreçlerinin bilinçli şekilde uzatıldığını ve kimi akademisyenlerin öğrencilerle iletişiminde kırıcı ve küçümseyici tavırlar sergilediğini öne sürdü.

Yaşadığı süreç nedeniyle psikolojik ve akademik olarak zorlandığını belirten Gürsoylu, burs aldığı vakıfla da sorun yaşadığını ve bursunun kesilme aşamasına geldiğini ifade etti.

Yürüyüşüyle yalnızca kendi durumunu değil, benzer sorunlar yaşadığını söylediği diğer öğrencilerin de sesini duyurmayı amaçladığını belirten Gürsoylu, yetkililerin konuya ilişkin inceleme başlatmasını istedi.