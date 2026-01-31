Ünlülere yönelik yürütülen Uyuşturucu operasyonu kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan sosyal medya fenomeni Kemal Can Parlak, konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Parlak, yakalama kararını yurt dışında bulunduğu sırada öğrendiğini ifade etti.

Parlak açıklamasında, “Hakkımda verilen gözaltı kararını yurt dışında öğrenmiş bulunmaktayım. Buradaki yayınlarımı erken bitirip ifade vermek üzere en kısa sürede ülkeme döneceğim. Kaçma vb. bir durum söz konusu değildir” ifadelerini kullandı.

Türkiye’ye dönüşünün ardından yetkili mercilere gerekli bilgileri vereceğini belirten Parlak, kendisiyle ilgili yapılan paylaşımları takip ettiğini ve destek verenlere teşekkür ettiğini de sözlerine ekledi.

Soruşturmanın uyuşturucu operasyonu kapsamında yürütüldüğü öğrenilirken, konuya ilişkin resmi makamlardan yapılacak açıklamalar bekleniyor.