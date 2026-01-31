Paylaşımda yer alan bilgilere göre, araştırmacılar diyabet tedavisinde yalnızca insülin enjeksiyonları ya da kan şekeri kontrolü yerine, kök hücre tedavisi kullanarak pankreastaki beta hücrelerinin yeniden büyümesini sağlamayı hedefledi. Beta hücreleri, vücutta insülin üretiminden sorumlu hücreler olarak biliniyor ve diyabet hastalarında bu hücreler büyük ölçüde zarar görüyor.

Erken Klinik Denemelerde Dikkat Çeken Sonuçlar

Shining Science’ın aktardığına göre, Tip 1 ve Tip 2 diyabet hastalarını kapsayan erken klinik denemelerde, doktorlar uzun yıllardır beklenen bir gelişmeye tanıklık etti. Denemelerde, hastalarda insülin üretiminin yeniden başladığına dair gerçek belirtiler gözlemlendi. Bu durumun geçici bir kontrol değil, vücut içinde gerçekleşen gerçek bir iyileşme süreci olabileceği ifade edildi.

“Yüzyılın Tıbbi Atılımı” Olarak Değerlendiriliyor

Paylaşımda, bu gelişmenin diyabet tedavisi açısından “yüzyılın tıbbi atılımlarından biri” olarak nitelendirildiği aktarıldı. Dünya genelinde 500 milyondan fazla diyabet hastası bulunduğu hatırlatılırken, bu çalışmanın yalnızca tıbbi bir ilerleme değil, aynı zamanda küresel ölçekte büyük bir umut anlamına geldiği vurgulandı.

Bilim İnsanları Temkinli

Ancak bilim insanları sonuçlar konusunda temkinli davranıyor. Araştırmanın erken aşamada olduğu, yöntemin güvenli, kalıcı ve geniş kitleler için etkili olup olmadığının netleşmesi için daha büyük ve uzun vadeli çalışmalara ihtiyaç duyulduğu belirtiliyor.

Shining Science paylaşımında, uzun süredir “hayal” olarak görülen diyabetin iyileştirilmesi fikrinin, ilk kez bu kadar gerçekçi bir noktaya yaklaştığına dikkat çekiliyor.

Kaynak: Shining Science – X (Twitter) paylaşımı

🚨 DIABETES “CURE” ALERT? Scientists May Have Just Rebooted the Human Pancreas 🔥



Imagine being told you don’t have to “manage” diabetes forever… because your body can start making insulin again — naturally. Sounds impossible, right? But a new breakthrough from Chinese… pic.twitter.com/y7ow5JRF4d — Shining Science (@ShiningScience) January 30, 2026