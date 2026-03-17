Toplum sağlığını tehdit eden en önemli risk faktörlerinden biri olan tütün kullanımıyla mücadele kapsamında Sağlık Bakanlığı, sigara bırakma poliklinikleri aracılığıyla hizmet ağını genişletmeye devam ediyor.

Kars’ta 30 Ekim TOKİ Aile Sağlığı Merkezi bünyesinde kurulan sigara bırakma polikliniği, vatandaşlara ücretsiz tedavi, danışmanlık ve motivasyon desteği sağlıyor.

Yılların Bağımlılığına Poliklinik Desteği

Uzun yıllar sigara kullanan Engin Kılıç, Erkan Güngör ve Çetin Dilaver, poliklinik desteği sayesinde bağımlılıktan kurtulduklarını belirtti.

43 yıl sigara içtiğini söyleyen Çetin Dilaver, bırakma sürecinde düzenli takip ve destek aldığını ifade ederek, “Şu anda huzurum da rahatım da yerinde. Yemeklerin tadını almaya başladım. Sigara içenlere tavsiyem, bir an önce bırakmaları” dedi.

40 yıl sigara kullanan Erkan Güngör ise tedavi sürecinin ardından yaşam kalitesinin arttığını belirterek, “Yemeklerin tadını aldım, rahat yürüyebiliyorum. Herkese bırakmalarını tavsiye ediyorum” ifadelerini kullandı.

27 yıl sigara içtiğini dile getiren Engin Kılıç da sigarayı bıraktıktan sonra yaşam alışkanlıklarının değiştiğini vurgulayarak, “Sigarayı bıraktıktan sonra yürümeye başladım. Sigara insanın hem işinden hem aşından ediyormuş” dedi.

“90 Hastadan 55’i Sigarayı Bıraktı”

Poliklinikte görev yapan Ramazan Altun, yaklaşık bir yıldır hizmet verdiklerini belirterek, danışmanlık, psikososyal destek ve ilaç tedavisi uyguladıklarını söyledi.

Altun, “Yaklaşık 9 ayda 90’a yakın hastayı takip ettik. Bu hastalardan 55’i sigarayı tamamen bıraktı. Diğer hastalarımızda da ciddi oranda azalma sağlandı” dedi.

Hastaların bir yıla kadar takip edildiğini belirten Altun, sigarayı bırakmak isteyen herkesi polikliniklere başvurmaya davet etti.

Sağlık Bakanlığı’nın yaygınlaştırdığı bu hizmetlerle, sigara kullanımının azaltılması ve toplum sağlığının korunması hedefleniyor.