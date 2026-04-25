Gece boyunca aralıklarla devam eden kar yağışı, park halindeki araçların üzerini, tarihi yapıların çatılarını ve cadde ile sokakları beyaz örtüyle kapladı. Baharın gelişiyle çiçek açan ağaçların da kar altında kalması, şehirde kartpostallık görüntüler oluşturdu. Vatandaşlar lapa lapa yağan karı cep telefonlarıyla kaydederek sosyal medyada paylaştı.

Öte yandan kar yağışı ve tipi, ulaşımı da olumsuz etkiledi. Özellikle Kars-Digor yolu üzerinde görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Yetkililer, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.