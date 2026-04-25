İstanbul’da yasa dışı silah ticaretine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında dikkat çeken bir operasyona imza atıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Pendik’te operasyon gerçekleştirdi.

Dron destekli arazi taramalarında, kırsal bir alanda toprağın altına gizlenmiş su deposu tespit edildi. Depoda yapılan aramalarda, tabanca üretiminde kullanılabileceği değerlendirilen 3 bin 92 parça ile bin 869 sürgü ve çok sayıda silah ekipmanı ele geçirildi.

Operasyon kapsamında 4 şüpheli gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Tek Seferde Rekor Miktar

Yetkililer, ele geçirilen silah parçalarının Türkiye genelinde bugüne kadar tek seferde ele geçirilen en yüksek miktarlardan biri olduğuna dikkat çekti. Güvenlik güçlerinin yasa dışı silah ticaretine yönelik operasyonlarının kararlılıkla devam edeceği vurgulandı.