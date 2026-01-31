Kalp krizlerinin nedeni sanıldığından çok daha farklı olabilir. Kolesterol, sigara ve yaşam tarzının başrolde olduğu düşünülen kalp krizleriyle ilgili ezber bozan bir bilimsel çalışma yayımlandı. Yeni araştırmaya göre, bakteriyel enfeksiyonlar kalp krizlerini tetikleyen gizli bir faktör olabilir.

Finlandiya’daki Tampere University ile İngiltere’deki University of Oxford tarafından yürütülen çalışmada, kalbi besleyen koroner damarlardaki yağlı plakların içinde bakteriyel biyofilmler tespit edildi.

Damar plaklarında gizlenen bakteriler

Bilim insanları, damar sertliğine yol açan plakların içinde jel benzeri yapıda bakteri topluluklarının yıllarca sessiz ve fark edilmeden kalabildiğini belirledi. Bu biyofilmler, bağışıklık sisteminden ve antibiyotiklerden saklanabiliyor.

Özellikle ağız florasında yaygın olarak bulunan viridans streptokokları, plak dokusunun derinlerine yerleşerek uzun süre tespit edilemiyor.

Risk ne zaman artıyor?

Araştırmaya göre tehlike, grip gibi viral bir enfeksiyon geçirildiğinde başlıyor. Viral enfeksiyonlar bağışıklık sistemini harekete geçiriyor ve bu durum biyofilmlerin bozulmasına neden olabiliyor. Bozulan biyofilmler içindeki bakteriler yeniden aktif hale gelerek:

Şiddetli iltihaplanmayı artırıyor,

Damar içindeki plakları zayıflatıyor,

Plakların yırtılmasına ve pıhtı oluşumuna yol açıyor.

Bu süreç ise ani kalp krizine kadar gidebiliyor.

Otopsilerde net bulgular

Araştırmacılar, kalp durması nedeniyle hayatını kaybeden hastalardan alınan damar dokularını inceledi. Özel antikorlar kullanılarak yapılan analizlerde, bakteriyel biyofilmlerin plak yırtılmasıyla doğrudan ilişkili olduğu ortaya kondu.

Yeni tedavilerin önü açılabilir

Uzmanlara göre bu keşif, kalp-damar hastalıklarında yeni bir dönemin kapısını aralayabilir. Gelecekte:

Enfeksiyon kaynaklı kalp krizi riskini erken saptayan testler,

Hatta bu bakterilere karşı geliştirilecek aşılar gündeme gelebilir.

Bu da kalp krizlerinin önlenmesinde yalnızca kolesterolün değil, enfeksiyonların da hedef alınması gerektiğini gösteriyor.

📌 Kaynak

Journal of the American Heart Association, 2025

Viridans Streptococcal Biofilm Evades Immune Detection and Contributes to Inflammation and Rupture of Atherosclerotic Plaques