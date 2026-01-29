Son dönemde dünyada ve ülkemizde yapılan açıklamalar ile gündemin ilk sıralarına çıkan “nadir” elementler” veya “nadir toprak elementleri” herkesin dikkati çekmeye başladı.

Sonsöz Gazetesi’nden Goncagül Konaş’ın haberine göre; TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Genel Başkanı Hüseyin Alan, nadir toprak elementleri ve kritik ham maddeler konusunda kamuoyunda oluşan algılara ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye’nin nadir toprak elementleri açısından kaynaklara sahip olmasına rağmen bu kaynakları saflaştırıp uç ürüne dönüştürecek teknolojik altyapısının bulunmadığını vurgulayan Alan, Eskişehir’deki maden sahalarının potansiyelinin yanı sıra çevresel riskler ve madencilik politikalarına yönelik uyarılarda bulundu.

“ELEMENTLERİN HEPSİ KRİTİK DEĞİLDİR”

Nadir toprak elementlerinin tanımına değinen Alan, “Kimyada elementlerin gösterildiği bir tablo var. Burada 59 ile 71 arasındaki atom numaralarına sahip elementler nadir toprak elementleri olarak tanımlanıyor. Ancak bu elementlerin hepsi kritik değildir.” dedi.

“Kritik ham madde” kavramının ülkelerin teknolojik altyapısına göre şekillendiğini ifade eden Alan, “Kritik ham madde dediğimiz şey ülkeden ülkeye farklılık gösterir. Türkiye için farklıdır, Almanya için farklıdır, Çin için farklıdır. Burada önemli olan, sahip olduğunuz teknolojide bu ham maddeyi kullanıp kullanmadığınızdır.” diye konuştu.

Alan, Türkiye’nin geçtiğimiz yıl Cumhurbaşkanlığı kararıyla kendi kritik ham maddelerini yayımladığını hatırlatarak, “Bu kavram sabit değildir. Teknolojik gelişmelere bağlı olarak dinamik bir şekilde değişebilir.” ifadelerini kullandı.

“ESKİŞEHİR MADEN ÇEŞİTLİLİĞİYLE ÖNE ÇIKIYOR”

Eskişehir’in maden çeşitliliği açısından dikkat çeken kentlerden biri olduğunu belirten Hüseyin Alan, “Eskişehir, son yıllarda özellikle nadir toprak elementleriyle gündeme geliyor. Ancak Kızılcaören bölgesindeki potansiyel aslında 1960’lı yılların sonunda, MTA tarafından yapılan çalışmalarla tespit edilmişti.” dedi.

Bölgedeki kaynakların son dönemde ekonomik hale geldiğini söyleyen Alan, “Dünyada bazı nadir toprak elementlerine dayalı teknolojilerin gelişmesiyle birlikte bu kaynaklar hem ekonomik oldu hem de küresel gündeme geldi.” diye konuştu.

Eskişehir’de bor, mermer ve altın gibi farklı madenlerin de bulunduğunu ifade eden Alan, “Kaymaz bölgesinde altın üretimi yapılıyor. Eskişehir, farklı mineral zenginleşmelerinin olduğu kentlerimizden biri.” dedi.

