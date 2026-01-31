Motorlu taşıt sahiplerini yakından ilgilendiren Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ödemelerinde süre daraldı. 2026 yılına ait MTV’nin birinci taksiti ile borç yapılandırması kapsamında yer alan taksitlerin en geç 2 Şubat tarihine kadar ödenmesi gerekiyor.

Yeni yılın ilk günü başlayan ödeme dönemi, ocak ayının son günlerinin hafta sonuna denk gelmesi nedeniyle uzatıldı. Ancak belirtilen tarihe kadar ödeme yapmayanlar için gecikme faizi devreye girecek.

Araç sahipleri MTV ödemelerini; Dijital Vergi Dairesi, Gelir İdaresi Başkanlığı’nın mobil uygulaması, anlaşmalı bankalar, PTT şubeleri ve vergi daireleri aracılığıyla gerçekleştirebiliyor. Yetkililer, özellikle internetten ödeme yapacak vatandaşların sahte sitelere karşı dikkatli olması uyarısında bulunuyor.

MTV, her yıl olduğu gibi iki eşit taksit halinde alınıyor. İlk taksit için geri sayım sürerken, ödeme yapmayan araç sahiplerini hem faiz yükü hem de idari yaptırımlar bekliyor. Kısacası, araç sahipleri için takvim net: Son gün 2 Şubat.