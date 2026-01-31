Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonları sürüyor. Sabah saatlerinde Hasan Can Kaya ve Reynmen gibi isimlerin de yer aldığı gözaltı listesi kamuoyuna yansırken, yeni bir operasyon kapsamında sosyal medya fenomenleri Berkcan Güven ile Burak Güngör’ün de gözaltına alındığı iddia edildi. Yetkililerden konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

Gözaltına alınan ünlülerin isim listesi şu şekilde; Hasan Can Kaya Yusuf Aktaş Emirhan Çakal Mazlum Aktürk Mert Eren Bülbül Sıla Dündar Döndü Şahin Burak Güngör Ahmet Can Dündar Berkcan Güven Fırat Yayla