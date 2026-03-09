İran’daki en yetkili kurumlardan biri olan Assembly of Experts (Uzmanlar Meclisi) üyelerinden gelen açıklamalara göre, dini liderlik görevini artık Mücteba Hamaney üstlenecek.

Uzmanlar Meclisi üyelerinden Ayetullah Eşkevari yaptığı açıklamada, “Yeni dini lider, Ali Hamaney’in oğlu Mücteba Hamaney oldu” ifadelerini kullandı.

Bir diğer Uzmanlar Meclisi üyesi Ayetullah Eşkuri ise İran’daki liderlik makamının devam edeceğini vurgulayarak, “İran lideri olarak Ayetullah Hamaney’in adı devam edecektir” dedi.

Daha önce Uzmanlar Meclisi üyeleri tarafından yapılan açıklamalarda, güvenlik gerekçeleri nedeniyle yeni dini liderin isminin hemen duyurulmayacağı belirtilmişti. Son açıklamalarla birlikte İran’da dini liderlik görevini üstlenecek ismin Mojtaba Khamenei olduğu netlik kazandı.

İran’da dini liderlik makamı, ülkenin siyasi ve askeri karar mekanizmaları üzerinde büyük etkiye sahip olması nedeniyle hem ülke içinde hem de uluslararası arenada kritik bir konum olarak görülüyor.