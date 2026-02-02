Yaklaşık 210 bin nüfusa sahip Süleymanpaşa ilçesinin içme suyu kaynağı olan Naip Barajı, yaz aylarında etkisini artıran kuraklık ve yetersiz yağışlar nedeniyle ciddi su kaybı yaşadı. Geçen ay barajdaki su seviyesi yüzde 1’in altına düşerek “ölü hacim” seviyesine geriledi. Bu süreçte suyun çekilmesiyle birlikte baraj tabanında ağaç kökleri ortaya çıkarken, gölet içinde adacıklar oluştu.

Yağışlar Su Seviyesini Yükseltti

Tekirdağ genelinde son günlerde etkili olan yağmur ve kar yağışı, barajda kısmi bir toparlanma sağladı. Naip Barajı’nı besleyen dere ve kollar yeniden akışa geçerken, uzun süredir susuz kalan toprak yüzeylerdeki çatlakların da büyük ölçüde kapandığı gözlendi.

Doluluk Yüzde 3’e Ulaştı

Yağışların ardından ölü seviyede bulunan Naip Barajı’ndaki doluluk oranı yüzde 3’e yükseldi. Yetkililer, bu artışın sevindirici olduğunu ancak barajın istenilen seviyelere ulaşabilmesi için uzun süreli ve düzenli yağışlara ihtiyaç bulunduğunu belirtiyor.