Smart 4-5 arsaları üzerindeki mülkiyet karmaşası nedeniyle tapularını alamayan 3 bin 870 Atış Yapı mağduru, Bursa Büyükşehir Belediyesi önünde bir araya gelerek basın açıklaması yaptı. Kalabalık bir grupla belediye önünde toplanan mağdurlar, sürecin yıllardır çözümsüz bırakıldığını belirtti.

Yapılan açıklamada, arsanın belediye mülkiyetinde olmasına rağmen somut bir adım atılmadığına dikkat çekilerek, Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin kamu gücünü ve yasal yetkilerini kullanarak sürece “çözüm mimarı” olarak müdahil olması istendi. Mağdurlar, belediye ile TMSF arasında ortak bir çalışma grubu kurulmasını, sürecin şeffaf yürütülmesini ve tapuların teslimine ilişkin hukuki bir takvim açıklanmasını talep etti.

Açıklamada, taleplerin siyasi değil hukuki olduğu vurgulanarak, mağduriyet giderilene kadar sürecin takipçisi olunacağı ifade edildi.