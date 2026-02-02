Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 2026 Ocak ayı dış ticaret verilerini açıkladı. Bolat, ocak ayında Türkiye’nin ihracatının 20 milyar 328 milyon dolar olarak gerçekleştiğini belirterek, bu rakamın 2025 yılının aynı ayına göre yüzde 3,9’luk bir düşüşe işaret ettiğini söyledi.

Ticaret Bakanlığı’nda düzenlenen basın toplantısında konuşan Bolat, 2025 yılının küresel ölçekte ekonomik zorluklar ve jeopolitik gerilimlerle geçtiğini vurguladı. Buna rağmen Türkiye’nin ihracatta güçlü bir performans sergilediğini ifade eden Bolat, “2025 yılında mal ihracatımız yüzde 4,4 artışla 273,4 milyar dolara, hizmet ihracatımız ise 123 milyar dolara yükseldi. Toplamda 296,4 milyar dolarlık mal ve hizmet ihracatıyla yılı kapattık” dedi.

46 İl İhracatını Artırdı

Türkiye’nin ihracatta önemli bir ülke konumunda olduğunu belirten Bolat, mal ve hizmet ihracatının milli gelirin yaklaşık yüzde 25’ini oluşturduğunu söyledi. Bolat, 33 ilin 1 milyar doların üzerinde ihracat yaptığını, 46 ilin ise ihracatını artırdığını belirterek, 2025 yılında mayıs, temmuz ve aralık aylarında tarihi aylık ihracat rekorları kırıldığını hatırlattı. Aralık ayında mal ihracatının 26,4 milyar dolara ulaştığını kaydeden Bolat, 2024’e kıyasla 2025’te toplam 17,5 milyar dolarlık ihracat artışı sağlandığını ifade etti.

50 Ülkeye 1 Milyar Doların Üzerinde İhracat

Bolat, Türkiye’nin toplam dış ticaret hacminin 640 milyar dolar olduğunu, bunun 233 milyar dolarlık kısmının Avrupa Birliği ile gerçekleştirildiğini belirtti. 50 ülkeye 1 milyar doların üzerinde ihracat yapıldığını aktaran Bolat, 41 ülkeye ise rekor düzeyde ihracat gerçekleştirildiğini söyledi. İşsizlik oranının yüzde 7,7 ile son 25 yılın en düşük seviyesine indiğini hatırlatan Bolat, cari işlemler açığının da Orta Vadeli Program hedefleriyle uyumlu seyrettiğini dile getirdi.

Ocak Ayındaki Düşüşün Nedeni Takvim Etkisi

2026 Ocak ayındaki ihracat düşüşünün nedenlerine değinen Bolat, “Bu düşüşte takvim etkisi belirleyici oldu. 1 Ocak’ın resmi tatile denk gelmesi ve yıl sonundaki önden yüklemeli ihracat artışı ocak ayını etkiledi. Ayrıca mücevherat, işlenmiş altın ve rafine petrol ürünlerindeki düşüş de rakamlara yansıdı” değerlendirmesinde bulundu.

İhracatta En Fazla Artış Silah ve Otomotivde

Ocak ayında ihracatta en fazla artış gösteren sektörleri de açıklayan Bolat, silahlar ve mühimmat, motorlu kara taşıtları, bakır ve bakırdan eşya, elektrikli makine ve cihazlar ile balıkçılık ürünlerinin öne çıktığını söyledi. Aynı dönemde en fazla düşüşün ise kıymetli taşlar, mineral yakıtlar ve demir-çelik ürünlerinde yaşandığını ifade etti.

İhracatta En Fazla Artış Suriye’ye

Ülke bazında ihracat verilerine de değinen Bolat, ocak ayında en fazla ihracat yapılan ülkelerin Almanya, ABD, Birleşik Krallık, İtalya ve Irak olduğunu belirtti. En fazla ihracat artışının ise Suriye, Polonya, Çin, Fas ve İspanya’ya gerçekleştiğini kaydeden Bolat, mücevherat kaynaklı düşüşlerin ilerleyen aylarda telafi edileceğini söyledi.