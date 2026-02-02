Türkiye’nin yakın tarihine araştırmacı gazeteciliğin en cesur ve en kararlı örneklerini bırakan usta gazeteci-yazar Uğur Mumcu, Ankara Kent Konseyi’nde (AKK) düzenlenen özel bir programla anıldı.

Sonsöz Gazetesi’nden Sümer Taşkıran’ın haberine göre; 33. Adalet ve Demokrasi Haftası kapsamında gerçekleştirilen etkinlikte, sanatçı Pınar Ayhan tarafından özel olarak yazılıp sahnelenen “Uğur Mumcu: Yürekli Kalem” adlı anma programı, başkentlilerden yoğun ilgi gördü.

BİR GAZETECİDEN FAZLASI: UĞUR MUMCU

24 Ocak 1993’te evinin önünde bombalı saldırıyla katledilen Uğur Mumcu, yalnızca bir gazeteci değil; hukukun üstünlüğünü, laikliği, demokrasiyi ve halkın haber alma hakkını savunan bir aydın olarak Türkiye’nin ortak hafızasında yer aldı.

Silah kaçakçılığından tarikat-siyaset ilişkilerine, terör örgütlerinin finansal yapılarından derin devlet bağlantılarına kadar uzanan cesur dosyalarıyla, karanlık yapıların üzerine giden Mumcu, kalemini hiçbir zaman iktidarların ya da güç odaklarının hizmetine sunmadı.

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olan Mumcu, hukuk bilgisiyle gazeteciliği birleştirerek, araştırmacı gazeteciliğe yeni bir derinlik kazandırdı. Yazıları, yalnızca dönemi aydınlatmakla kalmadı; gelecek kuşaklara bırakılmış birer belge niteliği taşıdı.

“24 OCAK’TA BİNLERCE UĞUR MUMCU DOĞDU”

Programın açılış konuşmasını yapan AKK Genel Koordinatörü ve gazeteci Ömer Şan, Uğur Mumcu’nun Cumhuriyet Gazetesi’nde yayımlanan yazılarından alıntılarla başladığı konuşmasında, Mumcu’nun basın tarihindeki eşsiz yerine dikkat çekti.

Şan, “24 Ocak 1993, Uğur Mumcu’nun katledildiği gün olmanın ötesinde, binlerce Uğur Mumcu’nun doğduğu gündür” diyerek, onun düşüncelerinin ve mücadelesinin bugün hâlâ yaşadığını vurguladı. Mumcu’nun kaleme aldığı 31 kitaba ve unutulmayan “Vurulduk Ey Halkım, Unutma Bizi” yazısına da değinen Gazeteci Ömer Şan, Uğur Mumcu’nun Ankara’ya olan bağlılığını hatırlatarak, “Onun gibisi bir daha gelmedi” ifadelerini kullandı.

SANATIN EVRENSEL DİLİYLE BİR AYDIN PORTRESİ

Araştırmacı Gazetecilik Vakfı (UM:AG) iş birliğiyle düzenlenen etkinlikte; müzik, söz ve anlatı iç içe geçti. Piyano, keman ve viyolonsel eşliğinde sahnelenen programda, Uğur Mumcu’nun yaşamından kesitler, yazılarından alıntılar ve düşünsel mücadelesi, sanatçı Pınar Ayhan’ın kendine özgü yorumuyla izleyiciyle buluştu.

Duygusal anlatımların hâkim olduğu gecede, Mumcu’nun yalnızca nasıl yaşadığı değil, neden hedef alındığı ve neden hâlâ unutulmadığı sanat yoluyla güçlü biçimde aktarıldı.

MUMCU’YU YAKINDAN TANIYAN İSİMLERDEN TANIKLIKLAR

Programa; ABB Başkanı Mansur Yavaş’ın eşi Nursen Yavaş, Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi E. Başkanı Yekta Güngör Özden, AKK YİK Başkanı Şevket Bülend Yahnici, AKK Genel Koordinatörü Ömer Şan, AKK İcra Kurulu Üyesi Murat Akyüz, AKK Yürütme Kurulu Üyesi Birten Gökyay, yazar Ayşe Sucu ile çok sayıda sivil toplum temsilcisi ve davetli katıldı.

