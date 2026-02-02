Olay, 25 Aralık 2025 tarihinde İzmir’in Lale Mahallesi’nde bulunan 3 katlı bir apartmanın giriş katında meydana geldi. Erdinç Kavurt’un eşi, eşinin evde bıçaklandığını fark ederek durumu polise bildirdi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Kavurt’un yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaşlı adamın cenazesi, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Hırsızlık Şüphesi Üzerinde Duruldu

Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelilerin izini sürdü. Yapılan araştırmada, Kavurt’un oğlu Ş.Y.K. ile mahalleden arkadaşları olduğu öğrenilen 6 kişinin olaydan bir gün sonra gözaltına alındığı bildirildi.

Soruşturma kapsamında, Ş.Y.K.’nin arkadaşlarına babasına ait evde bulunan çelik kasada altın ve para olduğunu söylediği, bunun üzerine şüphelilerin hırsızlık amacıyla eve girdikleri ihtimali üzerinde durulduğu öğrenildi. Şüphelilerin kasayı almaya çalıştıkları sırada Kavurt’un sesleri duyarak uykusundan uyandığı, müdahale etmek isterken bıçaklandığı tespit edildi.

Hırsızlık Anı Kameralara Yansıdı

Polis incelemesinde, olay günü A.M.S. ile H.Ş.’nin eve girdiği, iki şüphelinin sokakta gözcülük yaptığı, diğer iki kişinin ise kaçış için otomobille mahallede beklediği belirlendi. Şüphelilerin olaydan önce çevrede keşif yaptıkları ve güvenlik kameralarını kontrol ettikleri de tespit edildi.

Evde yapılan incelemede, bahçedeki bazı eşyaların ve buzdolabındaki etlerin çalındığı ortaya çıktı. Hırsızlık anlarının çevredeki güvenlik kameralarına yansıdığı, görüntülerde şüphelilerin bahçe duvarından atlayarak eve girip eşyalarla ayrıldıkları görüldü.

Çaldıkları Etleri Pişirirken Yakalandılar

Şüphelilerin, evden aldıkları etleri pişirip yedikleri sırada yakalandıkları belirtildi. Emniyetteki ifadesinde suçlamaları kabul etmeyen Kavurt’un oğlu Ş.Y.K., olayla ilgisinin olmadığını savundu.

29 Aralık’ta adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.M.S., H.Ş., R.T. ve H.A. (52) tutuklandı. Ş.Y.K. ile H.E. ve H.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.